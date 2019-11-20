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РИА Новости

Политолог: власти Якутии эффективно продвигают проект моста через Лену

19:14 20.11.2019
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкРека Лена в Якутии. Архивное фото
Река Лена в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Редькин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Включение строительства моста через Лену в число проектов модернизации магистральной инфраструктуры РФ демонстрирует высокую результативность нынешних властей Якутии в продвижении этого проекта, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

"Мост через Лену мог бы стать одним из достижений предыдущего главы республики Егора Борисова, но ему не удалось продвинуть этот проект. Айсен Николаев демонстрирует более высокую эффективность отношений с федеральным центром, чем его предшественник. Но здесь можно говорить не только о персональном успехе Николаева, но и о приоритетах федеральных властей при финансировании мегапроектов", - сказал Туровский.

Политолог Анна Федорова тоже высоко оценила действия властей республики при продвижении дорогостоящего проекта.
"Понятно, что сейчас многие регионы претендуют на федеральное финансирование для реализации крупных проектов на своих территориях. Но, если именно с мостом через Лену принято положительное решение, значит, возможности руководства Республики Якутия грамотно распорядиться средствами оцениваются положительно ", - отметила эксперт.
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По ее словам, такие проекты положительно влияют на экономику страны в целом. "Для России крайне важно наладить именно транспортную связанность, и сейчас в эту сферу вкладывается много средств и сил. Потому что без транспортной связанности, то есть тех же мостов, у нас никакого прорыва и развития в экономике не будет", - считает Федорова.
Как сообщил накануне РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену.
Правкомиссия по транспорту включила мост через Лену в число 57 транспортных проектов для реализации в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры РФ на общую сумму 1,046 триллиона рублей, следует из презентации Аналитического центра при правительстве. Как, в частности, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания правкомиссии в среду, мост через Лену - "очень высокорейтинговый и зрелый проект".
Однако реализация отобранных проектов будет зависеть от наличия дополнительных источников финансирования, поскольку на сегодняшний день все средства в комплексном плане распределены и большого риска неосвоения этих средств, срыва сроков строительства не наблюдается, пояснил вице-премьер.
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В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в среду, что фонд планирует принять участие в проекте по строительству моста, в нем также могут участвовать ближневосточные и азиатские фонды.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
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Республика Саха (Якутия)Экономика
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