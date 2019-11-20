Татарстан получил партию оборудования и тренажеров для площадок ГТО

КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Партия оборудования и тренажёров для обустройства площадок ГТО поставлена в Партия оборудования и тренажёров для обустройства площадок ГТО поставлена в Татарстан в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" – из 18 комплектов, поставка которых запланирована на этот год, республика получила уже 12, сообщает министерство спорта республики.

"В Татарстан поставлена очередная партия площадок ГТО. Комплекты предназначены для создания спортивных площадок для подготовки к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне". Очередная партия оборудования направлена в три района республики, с учетом неё в районы направлено уже 12 комплектов оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полные комплекты для монтажа спортплощадок были переданы в Аксубаевский, Дрожжановский и Тукаевский районы Татарстана, в ближайшее время они будут установлены в муниципальных образованиях, где для этого специально подготовлены соответствующие земельные участки. Оборудование направлено в муниципальные образования республики в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Площадка ГТО включает набор различных уличных тренажеров и спортивного оборудования, предназначенных для подготовки к отдельным тестам комплекса ГТО и общефизических тренировок, а также столы для настольного тенниса. На площадках устанавливается безопасное резиновое покрытие.

Всего в 2019 году запланированы поставка и монтаж в Татарстане 18 площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО. До 2023 года такие площадки появятся в каждом муниципальном районе республики.