Власти Ленобласти увеличат выплаты на рождение детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. С начала нового года власти Ленинградской области увеличат единовременные выплаты на рождение детей на 10-50%, сообщил

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии вручения почетных знаков "Слава Матери" и "Отцовская доблесть".

По его словам, с 1 января 2020 года единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей вырастут — на первого ребенка с 20 до 33 тысячи, второго до 44, и третьего до 55 тысяч рублей.

"Также в следующем году все без исключения получат подарки для новорожденных со всем необходимым. Для многодетных будет расширен комплекс мер социальной поддержки, включая возможность получения земельных участков для индивидуального строительства в садоводствах", — сказал Дрозденко.

По его словам, ленинградская семья — это то, о чем мечтает, думает и связывает будущее региона правительство Ленинградской области.

"Для меня как губернатора, очень важно, чтобы власти стали не просто инструментом поддержки многодетных семей, а надежным плечом для каждой семьи, на которое всегда можно положиться", — отметил Дрозденко.

Глава Ленобласти в рамках проведения Всероссийского Дня матери в Ленинградской области наградил знаками "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" и вручил денежные премии в размере 100 тысяч рублей членам 22 семей.