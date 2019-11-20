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РИА Новости

Власти Ленобласти увеличат выплаты на рождение детей

18:00 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. С начала нового года власти Ленинградской области увеличат единовременные выплаты на рождение детей на 10-50%, сообщил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии вручения почетных знаков "Слава Матери" и "Отцовская доблесть".
По его словам, с 1 января 2020 года единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей вырастут — на первого ребенка с 20 до 33 тысячи, второго до 44, и третьего до 55 тысяч рублей.
"Также в следующем году все без исключения получат подарки для новорожденных со всем необходимым. Для многодетных будет расширен комплекс мер социальной поддержки, включая возможность получения земельных участков для индивидуального строительства в садоводствах", — сказал Дрозденко.
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По его словам, ленинградская семья — это то, о чем мечтает, думает и связывает будущее региона правительство Ленинградской области.
"Для меня как губернатора, очень важно, чтобы власти стали не просто инструментом поддержки многодетных семей, а надежным плечом для каждой семьи, на которое всегда можно положиться", — отметил Дрозденко.
Глава Ленобласти в рамках проведения Всероссийского Дня матери в Ленинградской области наградил знаками "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" и вручил денежные премии в размере 100 тысяч рублей членам 22 семей.
Помимо этого, в честь Дня матери, были отмечены две семьи из Гатчинского и Ломоносовского районов, в которых одновременно родились трое детей. Родители получили сертификат на 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Также на празднике вручили ключи от автомобилей двум многодетным семьям, имеющим семь и более детей.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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