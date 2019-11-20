Пресс-конференция к 100-летию Центрального музея Вооруженных Сил России

Участники – сотрудники Музея:
- директор Музея, заслуженный работник культуры Александр НИКОНОВ;
- начальник научно-просветительного отдела Людмила КАМИНСКАЯ;
- начальник научно-исследовательского отдела Елена ЛАЗАРЕВА;
- старшие научные сотрудники Сергей КОЖИН и Наталья МОРОЗОВА.
Какова история создания музея? Какие выставки организуются в России и за рубежом? Какие мероприятия запланированы к 75-летию Победы в 2020 году? По каким направлениям музей сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации? В чем заключается военно-патриотическая работа? Как ведутся научные исследования? Есть ли проекты для людей возраста активного долголетия? Также в рамках пресс-конференции будет рассказано о работе филиалов и библиотеки музея.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Музея, заслуженный работник культуры Александр НИКОНОВ;
- начальник научно-просветительного отдела Людмила КАМИНСКАЯ;
- начальник научно-исследовательского отдела Елена ЛАЗАРЕВА;
- старшие научные сотрудники Сергей КОЖИН и Наталья МОРОЗОВА.
Какова история создания музея? Какие выставки организуются в России и за рубежом? Какие мероприятия запланированы к 75-летию Победы в 2020 году? По каким направлениям музей сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации? В чем заключается военно-патриотическая работа? Как ведутся научные исследования? Есть ли проекты для людей возраста активного долголетия? Также в рамках пресс-конференции будет рассказано о работе филиалов и библиотеки музея.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/