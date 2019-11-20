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РИА Новости

Лавров прокомментировал позицию США по поселенческой деятельности Израиля

12:38 20.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
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"У нас общие позиции того, что касается ситуации в арабо-израильском урегулировании, в том числе с учетом попыток подвергнуть ревизии существующую международно-правовую базу урегулирования. И, конечно, нас очень тревожит последнее развитие событий, я имею в виду позицию США об отказе от всех решений международного сообщества, от обязательных решений СБ ООН относительно необходимости прекращения поселенческой деятельности Израиля и признания неправовым положения, когда земли на Западном берегу реки Иордан находятся под израильской оккупацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.
В Москве, по его словам, убеждены, что только прямые переговоры между Израилем и палестинцами, нацеленные на достижение баланса интересов, могут урегулировать этот давний конфликт в регионе.
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