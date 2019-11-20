Лавров прокомментировал позицию США по поселенческой деятельности Израиля

"У нас общие позиции того, что касается ситуации в арабо-израильском урегулировании, в том числе с учетом попыток подвергнуть ревизии существующую международно-правовую базу урегулирования. И, конечно, нас очень тревожит последнее развитие событий, я имею в виду позицию США об отказе от всех решений международного сообщества, от обязательных решений СБ ООН относительно необходимости прекращения поселенческой деятельности Израиля и признания неправовым положения, когда земли на Западном берегу реки Иордан находятся под израильской оккупацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.