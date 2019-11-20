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РИА Новости

Кремль занимается организацией телемоста с участием лидеров России и Китая

12:35 20.11.2019 (обновлено: 12:52 20.11.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность старта поставок газа в Китай по восточному маршруту в режиме телемоста, вопрос на данный момент прорабатывается, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что президент РФ и председатель КНР в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.

"Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа буквально днями раньше на прошлой неделе. Как раз и Путин, и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через телемост совместный. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается. Безусловно, это знаковое событие. Важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавно состоявшейся беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин принимать участие в запуске газопровода "Силы Сибири" 2 декабря.

Строительство газопровода
28 мая, 15:58
Первые поставки по "Силе Сибири" составят 10 миллионов кубометров в сутки
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
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Сила Сибири (газопровод)Си ЦзиньпинДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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