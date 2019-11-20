Кремль занимается организацией телемоста с участием лидеров России и Китая

"Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа буквально днями раньше на прошлой неделе. Как раз и Путин, и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через телемост совместный. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается. Безусловно, это знаковое событие. Важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавно состоявшейся беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин принимать участие в запуске газопровода "Силы Сибири" 2 декабря.