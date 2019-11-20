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Союзное государство
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РИА Новости

В Москве проходит форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего"

11:03 20.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стартовавший в Москве экспертно-медийный Форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего", охватит огромный спектр вопросов, связанных с многогранными аспектами связей между Белоруссией и Россией, сообщил на открытии форума госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Форум Союзного государства Белоруссии и России в этом году носит тему "Союзное государство 2930- траектория будущего. За два дня на площадке форума пройдут обсуждения вопросов PR-будущего, инновационных технологий, а также пройдёт специальная сессия, которая будет посвящена теме 75-летия Великой Победы", - сказал Рапота.
По его словам, что на площадке форума будут подняты вопросы, затрагивающие "интеграцию общих интересов Белоруссии и России".
"Одной из интереснейших сессий форума станет "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства". Все программы "Союзного государства" посвящены внедрению инноваций в жизнь людей. Тема интересная , ведь не секрет, что в обществе ещё слабое представление что такое инновации", - отметил Госсекретарь.
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Еще одной темой, которая по мнению Рапоты, является ведущей в отношениях двух дружественных стран - "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых".
"Важность этой темы до конца не осознается. Она многогранна, ведь сюда входит культура и контакты,которые позволяют познать друг друга, понимать друг друга, а это понимание вызывает взаимную симпатию", - резюмировал он.
Экспертно- медийный форум, организованный Постоянным комитетом Союзного государства, Центром изучения перспектив интеграции и МИА "Россия сегодня" пройдёт 20-21 ноября на площадке МИА "Россия сегодня".
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссия
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