В Москве проходит форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стартовавший в Москве экспертно-медийный Форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего", охватит огромный спектр вопросов, связанных с многогранными аспектами связей между Белоруссией и Россией, сообщил на открытии форума госсекретарь Союзного государства . Стартовавший в Москве экспертно-медийный Форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего", охватит огромный спектр вопросов, связанных с многогранными аспектами связей между Белоруссией и Россией, сообщил на открытии форума госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

"Форум Союзного государства Белоруссии и России в этом году носит тему "Союзное государство 2930- траектория будущего. За два дня на площадке форума пройдут обсуждения вопросов PR-будущего, инновационных технологий, а также пройдёт специальная сессия, которая будет посвящена теме 75-летия Великой Победы", - сказал Рапота.

По его словам, что на площадке форума будут подняты вопросы, затрагивающие "интеграцию общих интересов Белоруссии и России".

"Одной из интереснейших сессий форума станет "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства". Все программы "Союзного государства" посвящены внедрению инноваций в жизнь людей. Тема интересная , ведь не секрет, что в обществе ещё слабое представление что такое инновации", - отметил Госсекретарь.

Еще одной темой, которая по мнению Рапоты, является ведущей в отношениях двух дружественных стран - "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых".

"Важность этой темы до конца не осознается. Она многогранна, ведь сюда входит культура и контакты,которые позволяют познать друг друга, понимать друг друга, а это понимание вызывает взаимную симпатию", - резюмировал он.