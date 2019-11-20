Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ

МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Комиссия высокого уровня Организации американских государств (ОАГ) по Никарагуа опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что правительство страны на протяжении полутора лет нарушает конституционные права граждан и демократический порядок.
"Действия, предпринятые или разрешенные правительством Никарагуа с апреля 2018 года, нарушают права граждан, закреплённые в конституции 1987 года, приводят к изменению конституционного порядка и серьезно влияют на демократический", - говорится в заявлении комиссии на сайте ОАГ.
Ранее правительство Никарагуа отказалось встречаться с представителями комиссии ОАГ и запретило им въезд в страну. Доклад ОАГ построен на свидетельствах различных участников политических и социальных процессов в стране.
Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.
Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший - сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру - 198 погибших.
В конце мая правительство Никарагуа выпустило из тюрем 50 заключенных, которых оппозиция называет политическими узниками. Этот процесс начался с середины апреля, когда МВД объявило об освобождении 636 заключенных из исправительных учреждений страны по случаю Страстной недели. Тогда, по данным издания Prensa, оппозиционный Гражданский альянс заявил, что среди освобожденных только 13 политических заключенных. Еще 100 человек были освобождены 21 мая.
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