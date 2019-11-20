Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ

Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Манагуа . Архивное фото

Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Манагуа

МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Комиссия высокого уровня Организации американских государств (ОАГ) по Комиссия высокого уровня Организации американских государств (ОАГ) по Никарагуа опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что правительство страны на протяжении полутора лет нарушает конституционные права граждан и демократический порядок.

"Действия, предпринятые или разрешенные правительством Никарагуа с апреля 2018 года, нарушают права граждан, закреплённые в конституции 1987 года, приводят к изменению конституционного порядка и серьезно влияют на демократический", - говорится в заявлении комиссии на сайте ОАГ.

Ранее правительство Никарагуа отказалось встречаться с представителями комиссии ОАГ и запретило им въезд в страну. Доклад ОАГ построен на свидетельствах различных участников политических и социальных процессов в стране.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.

Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший - сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру - 198 погибших.