Медведев отметил сложность темы энергетики на переговорах с Румасом

"Мы не обо всем договорились. Есть очень сложные темы. Тема энергетики, например, она очевидно, что непростая. И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики", - сказал Медведев.