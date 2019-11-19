Медведев отметил сложность темы энергетики на переговорах с Румасом

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Москва и Минск на переговорах по интеграции договорились не по всем вопросам, например, сложная тема энергетики, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
"Мы не обо всем договорились. Есть очень сложные темы. Тема энергетики, например, она очевидно, что непростая. И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики", - сказал Медведев.
Он также перечислил среди непростых вопросы макроэкономических отношений, статистический учет, таможенную политику.
"По каждому из вопросов существует масса нюансов, но это не означает, что мы не способны договориться, мы вполне способны договориться", - сказал российский премьер.
Он добавил, что вопросы, которые требуют политического решения, есть всегда.