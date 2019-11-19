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РИА Новости

Онищенко призвал сделать господдержку виноделов гибкой

20:02 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Господдержка отечественных виноделов должна быть гибкой, но пока нельзя однозначно ответить на вопрос, должна ли она распространяться на производителей вина только из российского виноматериала, поскольку производство винограда сначала необходимо восстановить как минимум до времен Советского Союза, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы РФ во вторник первый заместитель комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Николай Осадчий задал вопрос о том, будут ли распространяться предусмотренные в законопроекте меры господдержки на производителей вина из отечественного винограда, или же на них можно рассчитывать и в предприятиям, использующим иностранный виноматериал.
"На ваш вопрос нет однозначного ответа, потому что сегодня, даже сегодня, самые известные наши и самые добропорядочные производители вина свою продукцию выпускают максимум процентов на 20 из отечественного винограда", - сказал Онищенко, который возглавлял рабочую группу по подготовке документа.
"Поэтому поддержку мы еще очень много будем согласовывать и с теми, кто выращивает, и с теми, кто разрабатывает новые сорта, потому что селекция сегодня, хотя она располагает современными достижениями и обладает широкими возможностями, не говорит, что мы быстро разовьем отечественное виноградарство. Но начинать эту работу надо. Поэтому мы будем искать гибкие меры поддержки", - отметил он.
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По его словам, прежде чем говорить о производстве вина из отечественного винограда, надо восстановить его производство в объемах, сопоставимых со временами Советского Союза, но на это нужно как минимум пять лет: именно за это время саженец винограда сможет давать урожай, интересный для производства в промышленных объемах, а затем продуктивно плодоносить в течение 20-25 лет.
В России сохранилась коллекция виноградных сортов, которая насчитывает 4,2 тысячи наименований, но площади, которые занимали отечественные питомники, практически выведены из этого оборота, а наука требует серьезной поддержки. "Поэтому прежде чем говорить о производстве вина из нашего винограда, нам надо восстановить его хотя бы в тех объемах, в каких в советское время растили... реинкарнировать в тех объемах, которые были в 85 году, и пойти дальше", - сказал Онищенко. Он добавил, что в борьбе за трезвый образ жизни после 1985 года виноградники были практически уничтожены, в худшую сторону повлияли на ситуацию и 30 лет постсоветского периода.
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