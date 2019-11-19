Онищенко призвал сделать господдержку виноделов гибкой

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Господдержка отечественных виноделов должна быть гибкой, но пока нельзя однозначно ответить на вопрос, должна ли она распространяться на производителей вина только из российского виноматериала, поскольку производство винограда сначала необходимо восстановить как минимум до времен Советского Союза, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы РФ во вторник первый заместитель комитета по образованию и науке Господдержка отечественных виноделов должна быть гибкой, но пока нельзя однозначно ответить на вопрос, должна ли она распространяться на производителей вина только из российского виноматериала, поскольку производство винограда сначала необходимо восстановить как минимум до времен Советского Союза, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы РФ во вторник первый заместитель комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Николай Осадчий задал вопрос о том, будут ли распространяться предусмотренные в законопроекте меры господдержки на производителей вина из отечественного винограда, или же на них можно рассчитывать и в предприятиям, использующим иностранный виноматериал.

"На ваш вопрос нет однозначного ответа, потому что сегодня, даже сегодня, самые известные наши и самые добропорядочные производители вина свою продукцию выпускают максимум процентов на 20 из отечественного винограда", - сказал Онищенко, который возглавлял рабочую группу по подготовке документа.

"Поэтому поддержку мы еще очень много будем согласовывать и с теми, кто выращивает, и с теми, кто разрабатывает новые сорта, потому что селекция сегодня, хотя она располагает современными достижениями и обладает широкими возможностями, не говорит, что мы быстро разовьем отечественное виноградарство. Но начинать эту работу надо. Поэтому мы будем искать гибкие меры поддержки", - отметил он.

По его словам, прежде чем говорить о производстве вина из отечественного винограда, надо восстановить его производство в объемах, сопоставимых со временами Советского Союза, но на это нужно как минимум пять лет: именно за это время саженец винограда сможет давать урожай, интересный для производства в промышленных объемах, а затем продуктивно плодоносить в течение 20-25 лет.