На 22 общественных территориях Подмосковья восстановили освещение

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. За неделю в Подмосковье инспекторам Госадмтехнадзора удалось восстановить освещение на 22 общественных территориях, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
Отмечается, что специалисты по предписаниям ведомства восстановили уличное освещение в 12 муниципальных образованиях региона на более чем 20 общественных территориях.
В частности, речь идет о следующих городских округах: Павловский Посад, Воскресенск, Химки, Пушкинский, Ступино, Одинцовский, Солнечногорск, Домодедово, Орехово-Зуевский, Люберцы и Луховицы. Отмечается, что наибольшее число объектов освещения инспекторам удалось восстановить в Пушкинском и Коломенском городских округах.