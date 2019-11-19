Бабушка из Пензы станет опекуном эвакуированных из Ирака внуков

ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четверо эвакуированных из Четверо эвакуированных из Ирака детей прибудут в Пензенскую область , где будут проживать под опекой бабушки, все процедурные вопросы решены, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Ранее жительница Пензенской области Нажия Измайлова, которая приехала за своими внуками в Москву, рассказала журналистам, что ей известно о пяти внуках, которые выросли в Ираке, однако рейсом из Багдада в понедельник вернулись только четверо из них, а пятого не нашли. По ее словам, дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет с одним ребенком, когда было "тихое, мирное время", а сейчас этому ребенку уже 8 лет, другим троим 6 лет, 3 года и 1,7 месяца. Бабушка отмечала, что дети будут устроены в школу и детсад. Она добавила, что отец детей родом из Ирака, а ее дочь в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы.

"Четверо детей возвращаются сюда к дедушке и бабушке. Мы помогали оформлять опекунские документы... Некоторые дети были рождены за пределами РФ, поэтому нужно было здесь оформить свидетельства о рождении детей, подобрать опекуна, проверить условия бабушки", - сказала Столярова.

"Мы должны были быть уверенными, что бабушка справится с процессом адаптации, реабилитации этих детей, воспитанием этих детей. Бабушка очень настойчиво готовилась, занималась. Мы, в чем была необходима помощь, оказывали ее… Все процедурные вопросы решены, теперь вопрос в воспитании этих детей. Нужно будет, в первую очередь, заняться их обучением", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, двое детей 8 и 6 лет сначала будут находиться на домашнем обучении, педагоги будут их посещать и с ними заниматься, чтобы они адаптировались. Опекунская семья будет находиться под контролем органов опеки и уполномоченного по правам ребенка.

"Дети оказались в совершенно другой ситуации, они были с мамой, теперь они будут с бабушкой и дедушкой, некоторые дети их вообще еще ни разу не видели. Естественно, будут помогать психологи, будут помогать педагоги, естественно, органы местного самоуправления будут помогать с точки зрения адаптации, реабилитации, лечения детей", - отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что сейчас дети должны пройти медицинское обследование в Москве, и при отсутствии проблем со здоровьем дети приедут в опекунскую семью.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина ранее заявила РИА Новости, что власти в регионе возьмут под патронаж эвакуированных из Ирака детей, чтобы они в максимально короткие сроки смогли реабилитироваться и социально адаптировались в новой для них среде.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.