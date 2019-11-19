Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T18:09+0300
https://ria.ru/20191119/1561132649.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156110/66/1561106658_0:479:960:1019_1036x0_80_0_0_9ca9095a8c6476b42b19cc16b7b2be88.jpg
РИА Новости

Бабушка из Пензы станет опекуном эвакуированных из Ирака внуков

18:09 19.11.2019
683
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
 Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четверо эвакуированных из Ирака детей прибудут в Пензенскую область, где будут проживать под опекой бабушки, все процедурные вопросы решены, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
Ранее жительница Пензенской области Нажия Измайлова, которая приехала за своими внуками в Москву, рассказала журналистам, что ей известно о пяти внуках, которые выросли в Ираке, однако рейсом из Багдада в понедельник вернулись только четверо из них, а пятого не нашли. По ее словам, дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет с одним ребенком, когда было "тихое, мирное время", а сейчас этому ребенку уже 8 лет, другим троим 6 лет, 3 года и 1,7 месяца. Бабушка отмечала, что дети будут устроены в школу и детсад. Она добавила, что отец детей родом из Ирака, а ее дочь в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы.
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву
Вчера, 13:04
Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
"Четверо детей возвращаются сюда к дедушке и бабушке. Мы помогали оформлять опекунские документы... Некоторые дети были рождены за пределами РФ, поэтому нужно было здесь оформить свидетельства о рождении детей, подобрать опекуна, проверить условия бабушки", - сказала Столярова.
"Мы должны были быть уверенными, что бабушка справится с процессом адаптации, реабилитации этих детей, воспитанием этих детей. Бабушка очень настойчиво готовилась, занималась. Мы, в чем была необходима помощь, оказывали ее… Все процедурные вопросы решены, теперь вопрос в воспитании этих детей. Нужно будет, в первую очередь, заняться их обучением", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, двое детей 8 и 6 лет сначала будут находиться на домашнем обучении, педагоги будут их посещать и с ними заниматься, чтобы они адаптировались. Опекунская семья будет находиться под контролем органов опеки и уполномоченного по правам ребенка.
"Дети оказались в совершенно другой ситуации, они были с мамой, теперь они будут с бабушкой и дедушкой, некоторые дети их вообще еще ни разу не видели. Естественно, будут помогать психологи, будут помогать педагоги, естественно, органы местного самоуправления будут помогать с точки зрения адаптации, реабилитации, лечения детей", - отметила детский омбудсмен.
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Вчера, 01:47
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Она добавила, что сейчас дети должны пройти медицинское обследование в Москве, и при отсутствии проблем со здоровьем дети приедут в опекунскую семью.
Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина ранее заявила РИА Новости, что власти в регионе возьмут под патронаж эвакуированных из Ирака детей, чтобы они в максимально короткие сроки смогли реабилитироваться и социально адаптировались в новой для них среде.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Самолет МЧС России
Вчера, 11:18
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
* запрещенная в России террористическая организация.
1100016
Обсудить 0
МоскваПензаБагдад (город)ИракПензенская областьРоссияВ мире
Рекомендуем
Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву
Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
Самолет МЧС России
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Ключ в замочной скважине
Соседка рассказала о матери, оставившей с бабушкой восьмерых детей в Москве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Посол Сирии назвал последствия вмешательства во внутренние дела страны
Бал дебютанток Tatler
Дочери и внучки самых влиятельных людей России дебютировали на балу Tatler
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
Эксперт Белого дома назвал требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
Армена Джигарханяна выписали из больницы
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Автомобиль Следственного комитета РФ
В частном домовладении в Моршанске обнаружили тела женщины и двух мужчин
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Очевидцы рассказали о появлении ямы с кипятком в Пензе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния