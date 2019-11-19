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РИА Новости

МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной

17:28 19.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Германии придерживается своей позиции по поселенческой активности Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, считая ее, в соответствии с резолюциями ООН, незаконной, заявили в МИД ФРГ.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 14:26
В МИД прокомментировали заявление Помпео о еврейских поселениях
"Правительство подтверждает свою позицию по израильской поселенческой политике в оккупированных районах. Строительство поселений с точки зрения федерального правительства нарушает международное право, негативно сказывается на возможностях мирного процесса и усложняет достижение путем переговоров решения по принципу "два государства", - заявили в МИД ФРГ, комментируя слова Помпео.
В немецком МИД напомнили, что резолюция ООН 2334 соответствует этой оценке правительства ФРГ. "Правительство продолжит совместно с партнерами в Европейском союзе добиваться обоюдовыгодного исхода (мирных) переговоров, которое бы учитывало легитимные требования обеих сторон", - добавили в министерстве.
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Майк ПомпеоМИД ГерманииГерманияИзраильВ мире
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