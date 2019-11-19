МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Правительство подтверждает свою позицию по израильской поселенческой политике в оккупированных районах. Строительство поселений с точки зрения федерального правительства нарушает международное право, негативно сказывается на возможностях мирного процесса и усложняет достижение путем переговоров решения по принципу "два государства", - заявили в МИД ФРГ, комментируя слова Помпео.
В немецком МИД напомнили, что резолюция ООН 2334 соответствует этой оценке правительства ФРГ. "Правительство продолжит совместно с партнерами в Европейском союзе добиваться обоюдовыгодного исхода (мирных) переговоров, которое бы учитывало легитимные требования обеих сторон", - добавили в министерстве.