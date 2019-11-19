МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной

БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Германии придерживается своей позиции по поселенческой активности Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, считая ее, в соответствии с резолюциями ООН, незаконной, заявили в МИД ФРГ.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

"Правительство подтверждает свою позицию по израильской поселенческой политике в оккупированных районах. Строительство поселений с точки зрения федерального правительства нарушает международное право, негативно сказывается на возможностях мирного процесса и усложняет достижение путем переговоров решения по принципу "два государства", - заявили в МИД ФРГ, комментируя слова Помпео.