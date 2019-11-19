В Москве проконтролируют дело о машине, упавшей в яму с кипятком в Пензе

Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в яме с горячей водой", - сказала она.