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РИА Новости

В Москве проконтролируют дело о машине, упавшей в яму с кипятком в Пензе

15:28 19.11.2019 (обновлено: 15:29 19.11.2019)
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК РФ расследование дела о гибели двух человек в машине, провалившейся в яму с кипятком, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, в результате оба потерпевших скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Вчера, 13:57
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в яме с горячей водой", - сказала она.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил дать оценку произошедшему, установить круг виновных и привлечь их к установленной законом ответственности.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинПензаПроисшествия
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