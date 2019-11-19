В Москве проконтролируют дело о машине, упавшей в яму с кипятком в Пензе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК РФ расследование дела о гибели двух человек в машине, провалившейся в яму с кипятком, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, в результате оба потерпевших скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в яме с горячей водой", - сказала она.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил дать оценку произошедшему, установить круг виновных и привлечь их к установленной законом ответственности.