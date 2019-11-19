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РИА Новости

В Петербурге возбудили дело против мужчины, зарезавшего барана на улице

15:27 19.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который забил барана во дворе многоэтажного дома в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который 15 ноября во дворе многоэтажного дома по Старорусскому проспекту в поселке Шушары забил барана, после чего завернул в ковер, погрузил в автомобиль и скрылся", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция - 3 года лишения свободы.
На видеоролике, который ранее разошелся по социальным сетям, видно, как во дворе многоэтажного дома несколько людей режут барана, постелив предварительно на асфальт простыню. За этим наблюдает множество людей, в том числе жених с невестой.
По словам председателя комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олега Капитанова, в ближайшее время комитет проведет совещания с представителями духовенства и руководителями диаспор, на которых будет подниматься вопрос о недопустимости подобного поведения на территории Санкт-Петербурга.
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ГУМВДРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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