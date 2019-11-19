В Кирове завели дело на воспитательницу детсада, унижавшую детей

Сообщения родителей о том, что воспитательница, которая работала в детсаде №67 Кирова с августа 2019 года, оскорбляет детей, применяет к ним физическую силу и унижает, были опубликованы в социальных сетях и местных СМИ. Так, по словам взрослых, 26 сентября женщина схватила одного мальчика за волосы, а утром 27 сентября на глазах других родителей силой удерживала на стуле ребенка, доведенного до истерики, и кричала на него. По результатам проведенной департаментом образования Кирова проверки она была уволена.