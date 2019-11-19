В Кирове завели дело на воспитательницу детсада, унижавшую детей

Сообщения родителей о том, что воспитательница, которая работала в детсаде №67 Кирова с августа 2019 года, оскорбляет детей, применяет к ним физическую силу и унижает, были опубликованы в социальных сетях и местных СМИ. Так, по словам взрослых, 26 сентября женщина схватила одного мальчика за волосы, а утром 27 сентября на глазах других родителей силой удерживала на стуле ребенка, доведенного до истерики, и кричала на него. По результатам проведенной департаментом образования Кирова проверки она была уволена.
"Следственное управление СК РФ по Кировской области провело проверку по жалобам родителей на действия воспитателя, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанного воспитателя по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Следователями опрошены воспитанники детского сада и их родители. Из учреждения изъята документация, содержащая интересующие следственные органы сведения. В ближайшее время планируется допросить сотрудников детского сада. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.