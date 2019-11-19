В Госдуме прокомментировали планы НАТО признать космос оперативной сферой

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Действия НАТО в очередной раз ставят мир на грань катастрофы, заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он удивился тому, что в НАТО говорят о космосе как о гражданской составляющей. По его мнению, альянс, наоборот, нацелен на усиление военной составляющей и влияния.
"Если же говорить о заявлениях о неразмещении какого-либо вооружения в космосе, я отношусь к этому с большим недоверием", — подчеркнул депутат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие.