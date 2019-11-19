Эксперт: судороги у ребенка являются показанием к исследованию гликемии

"Наличие судорог у ребенка является показанием к исследованию гликемии независимо от возраста и сопутствующей патологии. Даже если у ребенка стоит другой диагноз, даже если у него есть температура в момент судорог, исследовать сахар крови нужно в обязательном порядке", - сказала Меликян на круглом столе "Гипогликемия у детей".