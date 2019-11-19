Эксперт: судороги у ребенка являются показанием к исследованию гликемии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наличие судорог у ребенка является показанием к исследованию гликемии независимо от возраста и сопутствующей патологии, заявила ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Мария Меликян.
"Наличие судорог у ребенка является показанием к исследованию гликемии независимо от возраста и сопутствующей патологии. Даже если у ребенка стоит другой диагноз, даже если у него есть температура в момент судорог, исследовать сахар крови нужно в обязательном порядке", - сказала Меликян на круглом столе "Гипогликемия у детей".
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По ее словам, при проявлении гипогликемии на фоне судорог ребенку показано обследование в первую очередь не у невролога, а у узкого специалиста – у эндокринолога, у врача, который занимается врожденными нарушениями обмена.
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