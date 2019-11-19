Путин во вторник обсудит с Акимовым вопросы цифровизации

"Запланирована обширная беседа с вице-премьером Акимовым. Путин продолжает по направлению нацпроектов заслушивать руководителей этих направлений. Акимов, как известно, курирует тему оказания цифровых услуг населению, цифровизации, транспорта - это все уложено в соответствующие нацпроекты. Вот сегодня будет такой брифинг для президента и сверка часов", - сказал Песков.