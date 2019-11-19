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РИА Новости

Путин во вторник обсудит с Акимовым вопросы цифровизации

14:34 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с вице-премьером Максимом Акимовым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Запланирована обширная беседа с вице-премьером Акимовым. Путин продолжает по направлению нацпроектов заслушивать руководителей этих направлений. Акимов, как известно, курирует тему оказания цифровых услуг населению, цифровизации, транспорта - это все уложено в соответствующие нацпроекты. Вот сегодня будет такой брифинг для президента и сверка часов", - сказал Песков.
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Максим АкимовДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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