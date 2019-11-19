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РИА Новости

Омская больница получила новое эндоскопическое оборудование

14:21 19.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© РИА Новости / Евгений Самарин
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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Новое эндоскопическое оборудование для высокоточной диагностики поступило в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2) Омска в рамках года борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает во вторник облправительство.
В больницу чаще всего поступают пациенты с желудочно-кишечным кровотечением, желтухой различной этиологии, инородными телами в желудочно-кишечном тракте, трахее и бронхах, а также с аспирационным синдромом.
"Благодаря современному видеогастроскопу c процессором последнего поколения, пациенты в круглосуточном режиме могут пройти фиброгастроскопию, видеогастроскопию, дуоденоскопию, бронхоскопию и колоноскопию. При помощи данного аппарата с высочайшей точностью диагностируется патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта в различных спектрах светового излучения на разных этапах течения заболевания", - говорится в сообщении.
Для более точной постановки диагноза врачи БСМП-2 получили возможность проводить прицельный забор биопсийного материала, выполнять гемостатические манипуляции, а также появилась возможность проводить удаление доброкачественных опухолей, выполнять "горячую" биопсию, электрокоагуляцию мелких новообразований и сосудов.
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Вся информация при исследовании видна на экране видеогастроскопа, может быть выдана пациенту для дальнейших консультаций в других медицинских организациях, особенно при подозрении на онкологическое заболевание, отмечают власти.
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