Омская больница получила новое эндоскопическое оборудование

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Новое эндоскопическое оборудование для высокоточной диагностики поступило в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2) Новое эндоскопическое оборудование для высокоточной диагностики поступило в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2) Омска в рамках года борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает во вторник облправительство.

В больницу чаще всего поступают пациенты с желудочно-кишечным кровотечением, желтухой различной этиологии, инородными телами в желудочно-кишечном тракте, трахее и бронхах, а также с аспирационным синдромом.

"Благодаря современному видеогастроскопу c процессором последнего поколения, пациенты в круглосуточном режиме могут пройти фиброгастроскопию, видеогастроскопию, дуоденоскопию, бронхоскопию и колоноскопию. При помощи данного аппарата с высочайшей точностью диагностируется патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта в различных спектрах светового излучения на разных этапах течения заболевания", - говорится в сообщении

Для более точной постановки диагноза врачи БСМП-2 получили возможность проводить прицельный забор биопсийного материала, выполнять гемостатические манипуляции, а также появилась возможность проводить удаление доброкачественных опухолей, выполнять "горячую" биопсию, электрокоагуляцию мелких новообразований и сосудов.