Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию и Йемен

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Ливию Йемен в туристических целях до нормализации обстановки в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

Российским туристам, находящимся в странах, рекомендовано с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории стран.

Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в странах до нормализации обстановки.

В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия сил на стороне президента Абд Раббу Мансура и поддерживающей их арабской коалиции против мятежников-хуситов, которые в ответ на бомбежки районов под их контролем коалицией обстреливают пограничные территории Саудовской Аравии.