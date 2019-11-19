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РИА Новости

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию и Йемен

14:16 19.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in YemenДревние развалины города Мариб, Йемен
Древние развалины города Мариб, Йемен
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in Yemen
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Ливию и Йемен в туристических целях до нормализации обстановки в этих странах, сообщается на сайте ведомства.
Российским туристам, находящимся в странах, рекомендовано с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории стран.
Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в странах до нормализации обстановки.
В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия сил на стороне президента Абд Раббу Мансура и поддерживающей их арабской коалиции против мятежников-хуситов, которые в ответ на бомбежки районов под их контролем коалицией обстреливают пограничные территории Саудовской Аравии.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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ТуризмРостуризмЙеменЛивияРоссияОбщество
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