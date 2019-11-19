Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию и Йемен

Российским туристам, находящимся в странах, рекомендовано с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории стран.
Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в странах до нормализации обстановки.
В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия сил на стороне президента Абд Раббу Мансура и поддерживающей их арабской коалиции против мятежников-хуситов, которые в ответ на бомбежки районов под их контролем коалицией обстреливают пограничные территории Саудовской Аравии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.