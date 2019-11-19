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РИА Новости

Марафон "Фотолайк-2020" собрал около 5000 участников

13:23 19.11.2019 (обновлено: 16:37 19.11.2019)
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© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Марафон "Фотолайк-2020"
Марафон Фотолайк-2020
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
МОСКВА, 19 ноя - Инновационно-образовательный комплекс "Техноград". В инновационно-образовательном комплексе "Техноград", координируемом Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, 16 ноября прошел фестиваль для любителей и профессионалов фотографии "Фотолайк-2020". Мероприятие приурочено к старту молодежного фотоконкурса в поддержку талантов и творческих идей начинающих фотографов.
В течение дня в семи конференц-залах центра проходили выступления ведущих специалистов индустрии, посвященные самым актуальным вопросам профессии фотографа, а также юридическим и маркетинговым аспектам фото-индустрии и продвижению собственного бренда с помощью доступных инструментов.
Хедлайнеры мероприятия – Лара Лармани и Илья Рашап – рассказали об основах светотени, о том, как понять современное искусство и как выбрать фототехнику для работы.
Лара Лармани - профессиональный и один из ведущих фотографов в области коммерческого репортажа, бизнес-съемки и pекламной фотогpафии, провела мастер-класс по объёмному портрету с одним источником света, во время которого наглядно продемонстрировала закон отражения светотени. "Там, где не работает разум – знайте, что там работает время. На пути к мастерству нет ничего ценнее опыта. А опыт – это то, что, прежде всего, необходимо делать самому, никого не копируя, а отражая в работе свое восприятие", - поделилась Лара.
Илья Рашап – талантливый преподаватель, один из самых успешных и цитируемых российских фотографов, рассказал о самых важных трендах в современном искусстве, обозначив основные его направления и раскрыв публике суть проектов интересных и знаковых авторов. Илья мастерски опроверг мнение о том, что все, что можно было снять, уже снято. "Ведь через глубинное понимание сути работ фотографов, являющихся нашими современниками, можно понять современное искусство в целом и открыть для себя бесконечный мир новых идей", - отметил Илья.
В специально оборудованных фотозонах фотографы, пришедшие со своими моделями, смогли сделать собственные шедевры. А на интерактивных аттракционах желающие делали памятные фото с эффектом калейдоскопа, смешные GIF-ки, а также участвовали в тетрис-челлендже, примеряя на себя разные профессии "Технограда".
На мероприятии в качестве источника вдохновения была представлена фотовыставка работ-победителей конкурса "Фотолайк" прошлых лет. Консультант, работающий рядом, делился исчерпывающей информацией о том, как принять участие в самом конкурсе, итоги которого будут подведены в феврале 2020 года.
"Тема фотографии действительно популярна среди горожан всех возрастов – мероприятие посетили около пяти тысяч гостей. Уверен, что все пришедшие зарядились положительными эмоциями и обрели вдохновение для новых творческих идей и проектов", – прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.
Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru
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