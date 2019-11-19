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РИА Новости

Рязанская область и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве

13:12 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Рязанской области и компания "Яндекс" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации дорожного движения на территории региона, сообщает во вторник облправительство.
Документ 19 ноября в рамках "Транспортной недели – 2019" подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор по развитию бизнеса компании "Яндекс" в России Алексей Федотов.
В ходе церемонии подписания Николай Любимов подчеркнул значимость сотрудничества между регионом и IT-корпорацией.
"Подписанное сегодня соглашение направлено на совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Не сомневаюсь, что передовые технологические решения по цифровизации в области транспорта, которые мы вместе с вашей компанией планируем реализовать в Рязанской области, обязательно будут полезными", – заявил Любимов.
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По словам Алексея Федотова, в ближайших планах компании - развитие проекта электронного путевого листа на территории Рязанской области.
"Это высокотехнологичное решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм для контроля. Мы заинтересованы в развитии отечественной экономики, и поэтому "Яндекс" готова делиться своим опытом и своими технологиями с российскими регионами", – сказал Федотов.
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Рязанская областьЯндексНиколай ЛюбимовРоссияРязанская областьОбщество
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