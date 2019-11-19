ПСБ и Бурятия будут сотрудничать в решении социально-экономических задач

"В Республике Бурятия ПСБ работает на протяжении последних 14 лет, и за эти годы мы смогли наладить прочные взаимоотношения с разными группами клиентов, и все они являются для нас приоритетными: мы оказываем полный спектр услуг физическим лицам, участвуем в программах поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая им также финансирование и консультирование. За последнее время банк также смог упрочить свои позиции по работе с крупными корпоративными клиентами, в том числе по части ГОЗ", - отметил Фрадков.