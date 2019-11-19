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РИА Новости

ПСБ и Бурятия будут сотрудничать в решении социально-экономических задач

12:12 19.11.2019
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© Фото : Аркадий ЗарубинВид на центр Улан-Удэ
Вид на центр Улан-Удэ
© Фото : Аркадий Зарубин
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в рамках рабочей встречи подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Стороны договорились объединить усилия для решения стратегических задач социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни населения Республики Бурятия, своевременной реализации национальных проектов.
В рамках встречи были также рассмотрены возможности внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры, варианты участия ПСБ в инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства региона.

"В Республике Бурятия ПСБ работает на протяжении последних 14 лет, и за эти годы мы смогли наладить прочные взаимоотношения с разными группами клиентов, и все они являются для нас приоритетными: мы оказываем полный спектр услуг физическим лицам, участвуем в программах поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая им также финансирование и консультирование. За последнее время банк также смог упрочить свои позиции по работе с крупными корпоративными клиентами, в том числе по части ГОЗ", - отметил Фрадков.

ПСБ является партнером Гарантийного фонда Бурятии с даты его образования в 2011 году и в рамках соглашения предоставляет субъектам МСП поручительства фонда. Банк выступает официальным партнером премии "Бизнес-Успех" и проводил в Улан-Удэ региональную выставку фотоисторий о предпринимательских инициативах "Бизнес в объективе".
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