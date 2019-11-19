На Кубани продолжают действовать два очага природных пожаров

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Два очага природных пожаров продолжают действовать на Кубани, они локализованы, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
С прошлой недели на Кубани идёт активная борьба с лесными пожарами. В минувший вторник региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, и частично особого – ещё в 11. В Туапсинском районе местные власти установили запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, разведение костров, сжигание листвы и мусора. В среду региональные власти проинспектировали обстановку с воздуха. Глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил усилить контроль участков. По данным администрации региона, въезды в лесные массивы контролирует порядка 360 человек.
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"На данный момент в крае действуют два очага природных пожаров в Сочи и Туапсинском районе, все они локализованы. Всего к ликвидации возгораний привлечена группировка сил и средств в количестве 289 человек, 59 единиц техники... В течение суток на территории Краснодарского края был ликвидирован один ранее действовавший пожар", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным региональных властей, за неделю площадь лесов, охваченных пожарами, удалось сократить со 100 до 19 гектаров.