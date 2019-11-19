На Кубани продолжают действовать два очага природных пожаров

С прошлой недели на Кубани идёт активная борьба с лесными пожарами. В минувший вторник региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, и частично особого – ещё в 11. В Туапсинском районе местные власти установили запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, разведение костров, сжигание листвы и мусора. В среду региональные власти проинспектировали обстановку с воздуха. Глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил усилить контроль участков. По данным администрации региона, въезды в лесные массивы контролирует порядка 360 человек.