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РИА Новости

Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ

11:40 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасное вино
Красное вино
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Красное вино. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил против возвращения рекламы вина на российском телевидении.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если к ней изменится отношение в обществе.
"Производители вина и табака будут продавливать рекламу и продажи, а мы будем все время сопротивляться, наша позиция не может быть соответствующей их пожеланиям", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Дмитрий МедведевМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияОбщество
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