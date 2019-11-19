Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил против возвращения рекламы вина на российском телевидении.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если к ней изменится отношение в обществе.
"Производители вина и табака будут продавливать рекламу и продажи, а мы будем все время сопротивляться, наша позиция не может быть соответствующей их пожеланиям", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".