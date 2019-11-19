В Тульской области около 1,4 тысячи домов остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Авария оставила без холодной воды жителей почти 1,4 тысячи домов в городе Кимовск Тульской области, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.
Информация об отключении поступила спасателям в 10.35 мск 19 ноября.
"В зону отключения попало около 1395 домов различной этажности. Причина - выход из строя частотного преобразователя", - говорится в сообщении.
Население Кимовска, по данным открытых источников, составляет около 26 тысяч человек.
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