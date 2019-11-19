В Москве пройдет пятый международный бизнес-форум AVRA DAYS

МОСКВА, 19 ноя - AVRA Ассоциация дополненной и виртуальной реальности. 26-27 ноября состоится пятый международный бизнес-форум AVRA DAYS, посвященный применению AR/VR-технологий в бизнесе (avradays.com). Более 50 ведущих экспертов по виртуальной и дополненной реальности из России, США, Франции, Германии, Англии, Литвы и Китая готовы поделиться экспертизой о применении AR/VR в различных сегментах бизнеса.
Главный форум AR/VR-индустрии организован экспертным объединением AVRA Ассоциацией совместно с Фондом Сколково и Центром НТИ ДВФУ при поддержке Агентства инноваций и Агентства промышленного развития города Москвы.
26 ноября в первый день AVRA Days пройдут 8 экспертных сессий с крупными компаниями и заказчиками. Эксперты AR/VR поделятся опытом, как интерактивные технологии могут добавить реальную ценность в сферах: промышленность, ритейл и FMCG, маркетинг, развлечения и выставки, медицина, обучение, телеком, медиа и искусство. Участвуют более 10 международных экспертов, в том числе генеральный партнер крупнейшего международного фонда The VR Fund Типатат Ченавасин, руководитель отдела AR/VR инновационного центра Schlumberger Сергей Дороничев, руководитель AR-направления банка BNP Paribas Жан-Франсуа Китчигуйне.
На расширенной зоне выставки пройдет демонстрация передовых и амбициозных решений с AR/VR/360-технологиями для внедрения в бизнес и инвестирования. Можно не только услышать про AR/VR -технологию или кейс, но и попробовать самому. Также участников ждет шоу с созданием в VR Art и фестиваль французского кино в формате 360.
27 ноября состоится образовательный интенсив для представителей бизнеса, кто уже сейчас готов внедрять технологию и хочет сделать это эффективно. Участники смогут
сформировать стратегию развития и найти успешный кейс для своей компании под кураторством экспертов индустрии.
Ознакомиться с программой можно на сайте avradays.com.
Интерактивные технологии становятся частью нашей повседневной жизни. Дополненная реальность уже прочно вошла в жизнь наших смартфонов. Дополненная реальность у каждого в кармане - уже реальность. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Sloy уже используют AR-маски для коммуникаций с пользователями. Ритейл запускает виртуальную примерку, например, Lamoda - примерку обуви. Еще есть вопросы с устройствами, и запросы бизнеса требуют надежности, продуманности и интеграции с искусственным интеллектом и 5G. К чему готовиться и где ниши для роста в эпоху 5G на форуме AVRA Days расскажут Iconic Engine, Huawey, Yandex и другие эксперты.
Стало очевидно, что технология 5G открывает новую нишу для легких носимых устройств с качественной графикой. Какие новые возможности для привлечения аудитории и запуска новых сервисов это откроет? На форуме AVRA Days будут рассмотрены лучшие кейсы применения в телекоме, банкинге и ритейле вместе с BNP Paribas, Сбербанк, ВТБ, Coca-cola.
Согласно данным крупнейшего инвестиционного фонда VR Fund, рынок инвестиций в AR/VR падает вместе с хайпом, но инвесторы наоборот оптимистично смотрят на индустрию AR/VR. Бизнес в промышленности, строительстве и обучении уже видит существенную экономию на цифровизации процессов с AR/VR. Газпром нефть, Сибур, Шлюмберже, SAP и другие эксперты расскажут, в какое технологическое будущее инвестируют уже сегодня. Также в начале форума будут презентованы результаты анализа российского рынка AR/VR в промышленности.
Эксперты Visuals, Inty, Grata Adv, Radugadesign, агентство Departament New&Wow Marketing, Great Gonzo расскажут, как они зарабатывают на мультимедиа и AR/VR-технологиях в ритейле, маркетинге, выставках и развлечениях. Только от участников индустрии можно достоверно узнать, как запускать новые направления, оптимизировать затраты, получать реальную выгоду от использования новейших и впечатляющих технологий.
Образовательная сессия поможет участникам корпоративных университетов и HR-специалистам разобраться, каких эффектов возможно добиться с использованием AR/VR в обучении персонала, а также как правильно выстроить методологию обучения. Обучение в школах и ВУЗах также будет одной из тем экспертного обучения с обзором всех российских обучающих проектов и методологической экспертизой.
На сессии по медицине будут представлены возможности для реабилитации и диагностики с AR/VR. По данным экспертов, применением интерактивных технологий может на 7% сократить инвалидность в стране, например, в разы ускорив восстановление человека с проблемами опорно-двигательного аппарата.
На одной площадке соберутся все участники рынка: создатели AR/VR-проектов, заказчики, агентства, инвесторы и институты развития. Погружение в AR/VR, качественная экспертиза, результативный нетворкинг ждут посетителей на AVRA Days.
Даты:
26 ноября, Цифровое деловое пространство (Москва, Покровка, 47)
27 ноября, Технопарк Фонда Сколково (Москва, Большой Бульвар, 42с1)
26 ноября, Цифровое деловое пространство (Москва, Покровка, 47)
27 ноября, Технопарк Фонда Сколково (Москва, Большой Бульвар, 42с1)
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности.
Центр экспертизы по AR/VR и интерактивным технологиям СНГ. Профессиональное объединение AR/VR-компаний, заказчиков, институтов и профессионалов IT- и креативных индустрий. Отвечает за бизнес, рынок и спрос. Занимается развитием отрасли, консалтингом, аналитикой и организацией профильных мероприятий.
Центр экспертизы по AR/VR и интерактивным технологиям СНГ. Профессиональное объединение AR/VR-компаний, заказчиков, институтов и профессионалов IT- и креативных индустрий. Отвечает за бизнес, рынок и спрос. Занимается развитием отрасли, консалтингом, аналитикой и организацией профильных мероприятий.
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