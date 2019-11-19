В Москве пройдет пятый международный бизнес-форум AVRA DAYS

МОСКВА, 19 ноя - AVRA Ассоциация дополненной и виртуальной реальности. 26-27 ноября состоится пятый международный бизнес-форум . 26-27 ноября состоится пятый международный бизнес-форум AVRA DAYS , посвященный применению AR/VR-технологий в бизнесе ( avradays.com ). Более 50 ведущих экспертов по виртуальной и дополненной реальности из России, США, Франции, Германии, Англии, Литвы и Китая готовы поделиться экспертизой о применении AR/VR в различных сегментах бизнеса.

Главный форум AR/VR-индустрии организован экспертным объединением AVRA Ассоциацией совместно с Фондом Сколково и Центром НТИ ДВФУ при поддержке Агентства инноваций и Агентства промышленного развития города Москвы.

26 ноября в первый день AVRA Days пройдут 8 экспертных сессий с крупными компаниями и заказчиками. Эксперты AR/VR поделятся опытом, как интерактивные технологии могут добавить реальную ценность в сферах: промышленность, ритейл и FMCG, маркетинг, развлечения и выставки, медицина, обучение, телеком, медиа и искусство. Участвуют более 10 международных экспертов, в том числе генеральный партнер крупнейшего международного фонда The VR Fund Типатат Ченавасин, руководитель отдела AR/VR инновационного центра Schlumberger Сергей Дороничев, руководитель AR-направления банка BNP Paribas Жан-Франсуа Китчигуйне.

На расширенной зоне выставки пройдет демонстрация передовых и амбициозных решений с AR/VR/360-технологиями для внедрения в бизнес и инвестирования. Можно не только услышать про AR/VR -технологию или кейс, но и попробовать самому. Также участников ждет шоу с созданием в VR Art и фестиваль французского кино в формате 360.

27 ноября состоится образовательный интенсив для представителей бизнеса, кто уже сейчас готов внедрять технологию и хочет сделать это эффективно. Участники смогут

сформировать стратегию развития и найти успешный кейс для своей компании под кураторством экспертов индустрии.

Ознакомиться с программой можно на сайте avradays.com

Интерактивные технологии становятся частью нашей повседневной жизни. Дополненная реальность уже прочно вошла в жизнь наших смартфонов. Дополненная реальность у каждого в кармане - уже реальность. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Sloy уже используют AR-маски для коммуникаций с пользователями. Ритейл запускает виртуальную примерку, например, Lamoda - примерку обуви. Еще есть вопросы с устройствами, и запросы бизнеса требуют надежности, продуманности и интеграции с искусственным интеллектом и 5G. К чему готовиться и где ниши для роста в эпоху 5G на форуме AVRA Days расскажут Iconic Engine, Huawey, Yandex и другие эксперты.

Стало очевидно, что технология 5G открывает новую нишу для легких носимых устройств с качественной графикой. Какие новые возможности для привлечения аудитории и запуска новых сервисов это откроет? На форуме AVRA Days будут рассмотрены лучшие кейсы применения в телекоме, банкинге и ритейле вместе с BNP Paribas, Сбербанк, ВТБ, Coca-cola.

Согласно данным крупнейшего инвестиционного фонда VR Fund, рынок инвестиций в AR/VR падает вместе с хайпом, но инвесторы наоборот оптимистично смотрят на индустрию AR/VR. Бизнес в промышленности, строительстве и обучении уже видит существенную экономию на цифровизации процессов с AR/VR. Газпром нефть, Сибур, Шлюмберже, SAP и другие эксперты расскажут, в какое технологическое будущее инвестируют уже сегодня. Также в начале форума будут презентованы результаты анализа российского рынка AR/VR в промышленности.

Эксперты Visuals, Inty, Grata Adv, Radugadesign, агентство Departament New&Wow Marketing, Great Gonzo расскажут, как они зарабатывают на мультимедиа и AR/VR-технологиях в ритейле, маркетинге, выставках и развлечениях. Только от участников индустрии можно достоверно узнать, как запускать новые направления, оптимизировать затраты, получать реальную выгоду от использования новейших и впечатляющих технологий.

Образовательная сессия поможет участникам корпоративных университетов и HR-специалистам разобраться, каких эффектов возможно добиться с использованием AR/VR в обучении персонала, а также как правильно выстроить методологию обучения. Обучение в школах и ВУЗах также будет одной из тем экспертного обучения с обзором всех российских обучающих проектов и методологической экспертизой.

На сессии по медицине будут представлены возможности для реабилитации и диагностики с AR/VR. По данным экспертов, применением интерактивных технологий может на 7% сократить инвалидность в стране, например, в разы ускорив восстановление человека с проблемами опорно-двигательного аппарата.

На одной площадке соберутся все участники рынка: создатели AR/VR-проектов, заказчики, агентства, инвесторы и институты развития. Погружение в AR/VR, качественная экспертиза, результативный нетворкинг ждут посетителей на AVRA Days.

Даты:

26 ноября, Цифровое деловое пространство (Москва, Покровка, 47)

27 ноября, Технопарк Фонда Сколково (Москва, Большой Бульвар, 42с1)



для СМИ и обращений.

Мероприятие для возрастной категории +18 Ознакомиться с программой можно на сайте Контакт для СМИ и обращений.Мероприятие для возрастной категории +18

AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности.

Центр экспертизы по AR/VR и интерактивным технологиям СНГ. Профессиональное объединение AR/VR-компаний, заказчиков, институтов и профессионалов IT- и креативных индустрий. Отвечает за бизнес, рынок и спрос. Занимается развитием отрасли, консалтингом, аналитикой и организацией профильных мероприятий.