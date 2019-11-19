Пресс-конференция о развитии телевизионных и операторских сервисов

Участники:
- представители рабочей группы "Связь и ИТ" Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, ассоциации Ростелесеть, оператора цифрового телевидения Триколор, операторов сотовой связи МТС, Мегафон, Вымпелком.
В ходе мероприятия речь пойдет о проблемах, связанных с реализацией законопроекта о контроле над распространением каналов первого и второго мультиплексов в ОТТ. Будет представлен технический анализ последствий внедрения предлагаемой законопроектом системы. Участники расскажут о влиянии принятия законопроекта в текущей редакции на стоимость услуг для потребителей телевизионного контента в интернете. Также будут обсуждены предложения по альтернативным методам контроля вещания в ОТТ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представители рабочей группы "Связь и ИТ" Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, ассоциации Ростелесеть, оператора цифрового телевидения Триколор, операторов сотовой связи МТС, Мегафон, Вымпелком.
В ходе мероприятия речь пойдет о проблемах, связанных с реализацией законопроекта о контроле над распространением каналов первого и второго мультиплексов в ОТТ. Будет представлен технический анализ последствий внедрения предлагаемой законопроектом системы. Участники расскажут о влиянии принятия законопроекта в текущей редакции на стоимость услуг для потребителей телевизионного контента в интернете. Также будут обсуждены предложения по альтернативным методам контроля вещания в ОТТ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/