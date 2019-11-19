Пресс-конференция о развитии телевизионных и операторских сервисов

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20 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Перспективы развития телевизионных и операторских сервисов в контексте регулирования вещания телеканалов первого и второго мультиплексов в ОТТ".