Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что рабочий визит премьера Иона Кику в Москву начнется 20 ноября, глава молдавского кабмина рассчитывает встретиться с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Ранее премьер Молдавии сообщил, что первый зарубежный визит он совершит в Россию по приглашению Медведева. По словам Кику, существует множество вопросов, которые требуют решения. Как сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, Медведев проведет переговоры с новым главой правительства Молдавии в самое ближайшее время.
"Провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Молдова Олегом Васнецовым. Подчеркнули важность начинающегося 20 ноября официального визита премьер-министра республики Молдова Иона Кику в Российскую Федерацию, где пройдет встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, констатировали, в частности, устойчивую восходящую динамику торгово-экономических связей, указали на необходимость их дальнейшего развития. Додон подчеркнул, что это будет первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдавии в Россию, что является "важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между странами".
7 сентября, 01:12Межгосударственные отношения России и Молдавии