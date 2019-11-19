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РИА Новости

Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября

10:33 19.11.2019 (обновлено: 10:34 19.11.2019)
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что рабочий визит премьера Иона Кику в Москву начнется 20 ноября, глава молдавского кабмина рассчитывает встретиться с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Ранее премьер Молдавии сообщил, что первый зарубежный визит он совершит в Россию по приглашению Медведева. По словам Кику, существует множество вопросов, которые требуют решения. Как сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, Медведев проведет переговоры с новым главой правительства Молдавии в самое ближайшее время.
"Провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Молдова Олегом Васнецовым. Подчеркнули важность начинающегося 20 ноября официального визита премьер-министра республики Молдова Иона Кику в Российскую Федерацию, где пройдет встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, констатировали, в частности, устойчивую восходящую динамику торгово-экономических связей, указали на необходимость их дальнейшего развития. Додон подчеркнул, что это будет первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдавии в Россию, что является "важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между странами".
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
7 сентября, 01:12
Межгосударственные отношения России и Молдавии
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Дмитрий МедведевИон КикуИгорь ДодонМолдавияРоссияВ мире
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