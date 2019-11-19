Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября

Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, констатировали, в частности, устойчивую восходящую динамику торгово-экономических связей, указали на необходимость их дальнейшего развития. Додон подчеркнул, что это будет первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдавии в Россию, что является "важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между странами".