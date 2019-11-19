В Казахстане более 600 человек эвакуировали из горящей школы

НУР-СУЛТАН, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в кабинете труда одной из школ города Жезказган в Карагандинской области Казахстана, были эвакуированы 640 человек, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По его данным, во вторник в 11.39 (08.39 мск) поступило сообщение о пожаре в средней общеобразовательной школе №3 города Жезказган.
"К моменту прибытия пожарных подразделений в кабинете труда происходило горение сгораемых частей токарных станков, мебели, деревянного пола и оконного блока. Принятыми мерами пожар локализован в 12.03 (09.03 мск) и ликвидирован в 12.10 (09.10 мск). Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Еще до прибытия служб пожаротушения работниками школы эвакуированы 640 человек, в том числе 570 учащихся. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Нурахметов.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. "В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Карагандинской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории школы", - сообщил Нурахметов.
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