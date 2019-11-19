В Казахстане более 600 человек эвакуировали из горящей школы

"К моменту прибытия пожарных подразделений в кабинете труда происходило горение сгораемых частей токарных станков, мебели, деревянного пола и оконного блока. Принятыми мерами пожар локализован в 12.03 (09.03 мск) и ликвидирован в 12.10 (09.10 мск). Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Еще до прибытия служб пожаротушения работниками школы эвакуированы 640 человек, в том числе 570 учащихся. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Нурахметов.