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РИА Новости

Следователи завершили дело об ограблении школьниками офиса в Петербурге

10:07 19.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении троих подростков, которые в марте напали с самозарядным пистолетом на офис микрокредитной компании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета во вторник.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении троих подростков 2003 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении. Они обвиняются, в зависимости от роли каждого, в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном повреждении чужого имущества.
По данным следствия, учащиеся 8-го класса одной из школ Петербурга решили ограбить микрокредитную компанию, расположенную во Фрунзенском районе города. Подростки разработали план преступления и нашли самодельный самозарядный пистолет. Утром 22 марта они встретились, один из них передал остальным пистолет и маску для лица. Второй вошел в помещение, чтобы отвлечь работников офиса. Затем третий достал пистолет и не менее двух раз выстрелил в стеклянную перегородку, потребовав передать ему деньги. После того, как работник передал нападавшему конверт, соучастники скрылись в места происшествия.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено для утверждения обвинительного заключения", - заключается в сообщении.
Ранее ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области отмечало, что похищено было 3 тысячи рублей.
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