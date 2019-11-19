Следователи завершили дело об ограблении школьниками офиса в Петербурге

По данным следствия, учащиеся 8-го класса одной из школ Петербурга решили ограбить микрокредитную компанию, расположенную во Фрунзенском районе города. Подростки разработали план преступления и нашли самодельный самозарядный пистолет. Утром 22 марта они встретились, один из них передал остальным пистолет и маску для лица. Второй вошел в помещение, чтобы отвлечь работников офиса. Затем третий достал пистолет и не менее двух раз выстрелил в стеклянную перегородку, потребовав передать ему деньги. После того, как работник передал нападавшему конверт, соучастники скрылись в места происшествия.