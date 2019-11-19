Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области 18 ноября отметили день рождения Деда Мороза — спасатели не только поздравили главного зимнего волшебника, но и загадали желание.

Помимо этого, инспекторы напомнили гостям мероприятия порядок действий в экстремальной ситуации и привели примеры из собственной практики. Подобные мероприятия сотрудники МЧС России проводят регулярно, так как это простой и в то же время действенный способ предупреждения пожаров, уточнили в пресс-службе.