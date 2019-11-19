Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-19T11:45+0300
https://ria.ru/20191119/1561104310.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156110/42/1561104250_0:16:1500:860_1036x0_80_0_0_f59691d1b74e06f0ebc6fc5d14640b91.jpg
РИА Новости

Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров

09:56 19.11.2019 (обновлено: 11:45 19.11.2019)
1147
CC BY 4.0 / МЧС России / Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области на праздновании дня рождения Деда Мороза
Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области на праздновании дня рождения Деда Мороза
CC BY 4.0 / МЧС России /
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области 18 ноября отметили день рождения Деда Мороза — спасатели не только поздравили главного зимнего волшебника, но и загадали желание.
"Дед Мороз — добрый волшебник, который исполняет наши желания. Мы решили окунуться в атмосферу предстоящего праздника и попросить у него год без чрезвычайных ситуаций и пожаров", — цитирует психолога отдела кадров ГУ МЧС России по Омской области Марину Черезову пресс-служба МЧС России.
Помимо этого, инспекторы напомнили гостям мероприятия порядок действий в экстремальной ситуации и привели примеры из собственной практики. Подобные мероприятия сотрудники МЧС России проводят регулярно, так как это простой и в то же время действенный способ предупреждения пожаров, уточнили в пресс-службе.
410000
Обсудить 3
Хорошие новостиХорошие новостиДед МорозМЧС РФОмская область
Рекомендуем
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Россия пропустит конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за проблем с визами
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Пластиковая посуда
Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
Добыча золота
Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота
Судебный пристав в здании суда
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Номерные знаки для транспортных средств
В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет "Ъ"
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Экскурсия для мальчика Миши в пожарно-спасательной части № 2
В подмосковной пожарной части провели экскурсию для пятилетнего мальчика
Евгений Брюн
В России начались исследования "медицинской" марихуаны
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния