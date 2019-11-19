Девочка Софья с деформированным лицом улетела на лечение в Израиль

УФА, 19 ноя – РИА Новости. Девочка с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног из башкирского Стерлитамака, о проблемах со здоровьем которой стало известно от волонтеров, в сопровождении матери улетела в Израиль по приглашению заграничных докторов, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о Софье из Стерлитамакского района Башкирии, которой волонтеры привозят продукты. Сообщалось, что девочка родилась с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Ее семья жила в ветхом доме без отопления и воды. Когда руководство региона и правоохранительные органы отреагировали на историю ребенка-инвалида, районные власти сняли для ее семьи двухкомнатную квартиру со всеми условиями в деревне, где они проживали. Израильские доктора пригласили ее на лечение. При этом местные доктора готовили ребенка к операциям в федеральной клинике России и поясняли агентству, что ждали момента, когда ей исполнится три года и она окрепнет.
"Софья в сопровождении мамы полетела в израильскую клинику, кроме нее в тот же медицинский центр из Башкирии отправили двухлетнего мальчика из республиканского дома ребенка в сопровождении медика", - сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
3 сентября, 10:00Жизнь в гипсовых сапожках: пятилетнему Родиону необходима операция