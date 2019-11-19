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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:17 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 ноября украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 18 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиновка и Фрунзе. По данным представительства ЛНР в СЦКК, по территории республики было выпущено около 100 мин и гранат.
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