Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемого в шпионаже Уилана

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу защиты на продление ареста до конца года обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана , сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.10.

Лефортовский суд Москвы в конце октября удовлетворил ходатайство следствия и продлил Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 декабря.

В конце лета мужчине было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.