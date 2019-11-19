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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемого в шпионаже Уилана

01:21 19.11.2019 (обновлено: 02:21 19.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу защиты на продление ареста до конца года обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.10.
Лефортовский суд Москвы в конце октября удовлетворил ходатайство следствия и продлил Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 декабря.
В конце лета мужчине было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
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Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан
24 октября, 11:53
Пол Уилан назвал себя "мистером Бином на каникулах"
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Владимир ЖеребенковФСБ РФМосковский городской судМетропольМоскваСШАПроисшествия
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