Россия выступает за нормализацию отношений с США, заявил Антонов

"Мы выступаем за восстановление и поддержание диалога с американской стороной - Белым домом, госдепартаментом и другими правительственными институтами, конгрессом и экспертным сообществом. Мы уверены, что нормализация отношений России и США служит не только интересам наших стран, но и всех стран мирового сообщества", - сказал Антонов, выступая в понедельник в Вильсоновском центре в Вашингтоне.