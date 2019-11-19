Россия выступает за нормализацию отношений с США, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Россия выступает за восстановление диалога с администрацией и конгрессом США, поскольку нормализация отношений РФ и США служит интересам всего мирового сообщества, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы выступаем за восстановление и поддержание диалога с американской стороной - Белым домом, госдепартаментом и другими правительственными институтами, конгрессом и экспертным сообществом. Мы уверены, что нормализация отношений России и США служит не только интересам наших стран, но и всех стран мирового сообщества", - сказал Антонов, выступая в понедельник в Вильсоновском центре в Вашингтоне.
По его словам, Россия и США как постоянные члены СБ ООН и крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за решение международных проблем.
"Есть широкий круг вопросов, требующих конструктивного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном для их успешного разрешения. Среди них вопросы стратегической стабильности, борьба с глобальным терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных конфликтов, исследование космоса, развитие экономических связей и культурных контактов", - сказал Антонов.
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