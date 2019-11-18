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РИА Новости

"Русгидро" размещает пятилетние евробонды объемом 15 млрд рублей

19:18 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Русгидро" размещает пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Деньги
14:01Теплоснабжение
"Русгидро" снизило ориентир доходности пятилетних евробондов в рублях
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