Будущие молодые специалисты соревновались на 31 площадке Подмосковья

В Подмосковье с 11 по 16 ноября проходил шестой открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Московская область – 2020, в котором приняли участие более 1300 будущих специалистов. Они соревновались на 31 площадке Московской области по 109 компетенциям.