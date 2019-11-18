Будущие молодые специалисты соревновались на 31 площадке Подмосковья

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Московской области наградили призеров и победителей шестого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills-2020. Об этом сообщил телеканал "360".
В Подмосковье с 11 по 16 ноября проходил шестой открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Московская область – 2020, в котором приняли участие более 1300 будущих специалистов. Они соревновались на 31 площадке Московской области по 109 компетенциям.
WorldSkills – международное движение, нацеленное на популяризацию рабочих профессий по всему миру, повышение их статуса, а также развитие стандартов профессиональной подготовки.