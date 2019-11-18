"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Парламентарий обратил внимание на пробоину в борту "Бердянска". По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что броня катеров была очень низкого качества.

"Во всей этой истории о "возврате захваченных кораблей" упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил", — написал он в фейсбуке.

Депутат отметил, что броня, которая должна была защищать моряков, сослужила дурную службу — несколько человек были ранены ее осколками.

"В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано", — резюмировал он.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры, нарушая требования властей. Было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, руководившие операцией.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.