Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T17:44Z
https://ria.ru/20191118/1561082444.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156105/56/1561055663_0:77:942:607_1036x0_80_0_0_4260f0af97ba780cf47b09dd18798268.jpg
РИА Новости

"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота

17:25 18.11.2019 (обновлено: 17:44 18.11.2019)
13901
© РИА НовостиЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
© РИА Новости
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Парламентарий обратил внимание на пробоину в борту "Бердянска". По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что броня катеров была очень низкого качества.
Рыболовецкое судно Норд
14:01
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
"Во всей этой истории о "возврате захваченных кораблей" упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил", — написал он в фейсбуке.
Депутат отметил, что броня, которая должна была защищать моряков, сослужила дурную службу — несколько человек были ранены ее осколками.
"В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано", — резюмировал он.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
08:19
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры, нарушая требования властей. Было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, руководившие операцией.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
08:35
В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
511022023
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеОлег ВолошинСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пропала журналистка
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния