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РИА Новости

СК опроверг информацию о скорой под Смоленском, которую вызывали 1,5 часа

17:22 18.11.2019 (обновлено: 17:25 18.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи не нашли подтверждения информации о том, что жительница Смоленской области полтора часа не могла вызвать скорую помощь шестилетнему ребенку, так как диспетчер не отвечал на звонки, сообщил в понедельник РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Информация о произошедшем появилась в социальной сети "ВКонтакте" в конце сентября. Женщина в группе "Главное в Рославле" написала, что у ее шестилетнего сына была температура 40 градусов. По ее словам, она полтора часа не могла вызвать бригаду медиков, так как диспетчер станции скорой помощи не отвечала на ее телефонные звонки и сняла трубку только после вмешательства полиции. Историю подхватили СМИ, СК начал доследственную проверку размещенной в СМИ информации.
"Отказано в возбуждении уголовного дела. Следователи провели работу и выяснили, что диспетчер была на месте, активно принимала звонки и передавала их по рации бригадам скорой помощи. Таким образом, информация не нашла подтверждения", - сказал собеседник агентства.
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Следственный комитет РФСмоленская областьПроисшествия
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