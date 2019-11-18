СК опроверг информацию о скорой под Смоленском, которую вызывали 1,5 часа

"Отказано в возбуждении уголовного дела. Следователи провели работу и выяснили, что диспетчер была на месте, активно принимала звонки и передавала их по рации бригадам скорой помощи. Таким образом, информация не нашла подтверждения", - сказал собеседник агентства.