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РИА Новости

Стрелявший в полицейского в Москве грабитель получил 13 лет колонии

17:19 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Московский городской суд в понедельник приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Астрахани, который стрелял в сотрудников полиции при задержании, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня, 18 ноября 2019 года, Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астрахани Дмитрия Колгинова", - говорится в сообщении.
Он обвинялся в разбое с применением оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как следует из материалов дела, Колгинов в ноябре 2017 года, угрожая пистолетом, напал на жителя Москвы и отобрал у последнего кожаную сумку с документами и деньгами. Ущерб превысил 120 тысяч рублей. Полицейские установили личность нападавшего. В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз выстрелил в стража порядка, но промахнулся.
Московский городской суд
2 октября, 12:20
Мосгорсуд признал законным арест полицейского, стрелявшего в коллег в метро
Суд приговорил Колгинова к 13 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Московский городской судМоскваПроисшествия
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