Стрелявший в полицейского в Москве грабитель получил 13 лет колонии

"Сегодня, 18 ноября 2019 года, Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астрахани Дмитрия Колгинова", - говорится в сообщении.

Он обвинялся в разбое с применением оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как следует из материалов дела, Колгинов в ноябре 2017 года, угрожая пистолетом, напал на жителя Москвы и отобрал у последнего кожаную сумку с документами и деньгами. Ущерб превысил 120 тысяч рублей. Полицейские установили личность нападавшего. В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз выстрелил в стража порядка, но промахнулся.