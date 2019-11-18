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РИА Новости

Медведчук возглавил в Раде объединение по диалогу "нормандской четверки"

16:35 18.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук возглавил в Верховной раде Украины депутатское объединение по развитию диалога между странами "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ, Украина), сообщает пресс-служба политсилы.
"В Верховной раде по инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Главой этого объединения избран народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, межфракционное объединение ставит себе цель обеспечить межпарламентский диалог между странами "нормандской четверки" для достижения мира в стране.
"Именно парламентарии как выразители воли народа способны услышать друг друга и достичь конкретных и приемлемых результатов в самых сложных вопросах, в частности, законодательного характера", – подчеркивается в заявлении.
Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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