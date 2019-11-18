Медведчук возглавил в Раде объединение по диалогу "нормандской четверки"

"В Верховной раде по инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Главой этого объединения избран народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, межфракционное объединение ставит себе цель обеспечить межпарламентский диалог между странами "нормандской четверки" для достижения мира в стране.

"Именно парламентарии как выразители воли народа способны услышать друг друга и достичь конкретных и приемлемых результатов в самых сложных вопросах, в частности, законодательного характера", – подчеркивается в заявлении.

Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.