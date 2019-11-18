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РИА Новости

Клишас обвинил США и Украину в попытках заигрывать с идеями нацизма

16:15 18.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отказ США и Украины поддержать предлагаемую Россией резолюцию ООН о недопустимости героизации нацизма свидетельствует об отказе этих стран от приверженности ключевым принципам миропорядка и может свидетельствовать о заигрывании с идеями нацизма в этих странах, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Тот факт, что США и Украина отказываются от поддержки предлагаемой в настоящее время Российской Федерацией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, свидетельствует об отказе этих государств от приверженности ключевым принципам и идеям современного миропорядка в пользу собственных сиюминутных интересов, обусловленных внешнеполитической обстановкой", - сказал сенатор РИА Новости.
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Нацизм героизировать нельзя. В ООН согласны, но не всеНа Генассамблее ООН приняли резолюцию РФ против героизации нацизма, но некоторые страны были против. Да, в наше время кому-то не стыдно сказать, что он не осуждает нацизм.
Клишас напомнил, что начиная с 2005 года Генассамблея ООН ежегодно принимает подобные резолюции, которыми также признается недопустимость прославления нацистской идеологии и идеализации нацистского прошлого. В то же время США голосовали против соответствующей резолюции начиная с самого первого проекта, с 2014 года к голосованию против резолюции присоединилась и Украина.
"Никакие обстоятельства такие действия оправдать не могут. То, что США и Украина позабыли исторические уроки, может иметь далеко идущие последствия – прежде всего для социальной обстановки внутри этих стран. Заигрывание с идеями нацизма не может привести к каким‑либо положительным для общества результатам ни при каких условиях", - заявил глава комитета СФ.
По его словам, не может не вызывать сожаления тот факт, что в настоящее время в системе международных отношений так окончательно и не сложился консенсус относительно проблемы героизации нацизма, что отдельными государствами предпринимаются попытки реабилитировать идеи, ставшие причиной множества кровавых конфликтов прошлого, использовать эти идеи в своих политических целях.
"Подобного рода действия представителей США в ООН заставляют серьезно задуматься о возможных перспективах таких решений и векторе государственной политики в области борьбы с проблемой расовой дискриминации, которая, к слову, в США стоит достаточно остро. Не отстает в этой связи и Украина, допускающая деятельность неонацистских движений и не предпринимающая никаких эффективных мер по борьбе с возрождением нацистской идеологии на собственной территории", - отметил Клишас.
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По его словам, отказ США и Украины от участия в глобальной кампании против героизации нацизма дает гражданам этих стран "недвусмысленный намек на то, что ситуация с противодействием идеям расового превосходства не нашла своего окончательного разрешения".
"Вопреки тому, чтобы присоединиться к общей борьбе с новым становлением нацистской и иных идеологий, провозглашающих расовое превосходство, США и Украина, проводя исключительно собственные внешнеполитические интересы, продолжают показывать всему миру, что они не готовы противодействовать вновь возрождающейся угрозе", - констатировал он.
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Андрей КлишасГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФООНРоссияСШАУкраинаВ мире
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