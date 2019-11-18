Участники Культурного форума осмотрели "Музей исчезнувших картин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Завершившийся в минувшие выходные . Завершившийся в минувшие выходные VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум поставил рекорд по количеству участников — 35 тысяч человек из 96 стран. Темой форума в этом году была обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации".

"Каждый год форум набирает обороты и качественно, и количественно. Но, говоря откровенно, мы давно уже перестали ставить перед собой количественные задачи, – отметил на итоговом заседании министр культуры РФ Владимир Мединский. – …Дело в качестве тех соглашений, которые мы здесь подписываем, в качестве дискуссий, которые проходят за круглыми столами, в качестве тех контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между нашими учреждениями культуры, коллективами".

РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Агентство представило на нем свой проект в формате виртуальной реальности (VR) "Музей исчезнувших картин", объединивший реконструкции 17 утраченных образцов русского искусства. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его. "Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.

Презентация в рамках культурного форума проходила на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

"Неплохой проект. Те, кто не любит читать, для кого больше 140 знаков – лонгрид, их надо, конечно, заманивать всеми доступными способами", – поделился впечатлениями от просмотра "Музея исчезнувших картин" Владимир Мединский.

"Вы воссоздали музей, это настолько большой вклад в культуру, что все должны вам помочь. Я тоже готова вам предоставить несколько исчезнувших картин, и, может быть, кто-то когда-то где-то и скажет, что это не исчезнувшая картина, а находящаяся в частной коллекции", – сказала министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева.

"Меня с детства приучили ходить в музеи, это правило хорошего тона, я там подзаряжаюсь. Такие проекты виртуальной реальности идут во благо. Здорово, что этот проект может увидеть каждый, просто скачав приложение", – отметил пианист, Народный артист России Денис Мацуев.

"Такие проекты очень нужны и должны быть востребованы, поскольку дают возможность, не выходя из дома, получить представление о невероятных шедеврах. Я бы сказала, что такой проект нужно сделать не только про утерянные работы, но и про все знаменитые произведения искусства", – считает председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва.

"Это визуализация того, как технологии включаются в мир искусства. В обычной жизни мы с этим не сталкиваемся, но в ближайшем будущем нейросети уже будут раскрашивать фильмы, иллюстрации, книги. То, как они учатся на художниках, интересно и важно, – уверен художник-каллиграф Покрас Лампас.

"Классно. Я не специалист, поэтому могу только издали восхищаться. Я как-то безнадежно отстал от всех этих технологий, и меня такие вещи по-детски удивляют", – добавил писатель Евгений Водолазкин.

В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.