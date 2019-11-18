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РИА Новости

"День профориентационных практик PROВыбор" пройдет в Москве 24 ноября

13:34 18.11.2019
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© Фото : Инновационно-образовательный комплекс «Техноград»День профориентационных практик PROВыбор
День профориентационных практик PROВыбор
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс «Техноград»
МОСКВА, 18 ноя – Инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Динамично изменяющийся рынок труда ставит перед потенциальными (и даже подрастающими) кандидатами целый ряд вопросов. Какие профессиональные компетенции будут востребованы в будущем? Какая профессия может стать моим призванием? Как понять – что мое, а что нет? Как поступить в ВУЗ мечты на бюджет?
Узнать ответ на эти и другие вопросы можно будет 24 ноября на марафоне профориентационных практик "PROВыбор" в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на территории ВДНХ.
Марафон будет полезен для самых разных категорий участников – и для родителей, которые хотят помочь своему ребенку определиться с будущей профессией, и для самих школьников, выбирающих траекторию развития, и для тех, кто уже давно не школьник, но все еще находится в поисках своего истинного призвания.
Программа мероприятия включает множество активностей: познавательные лекции о самоопределении и актуальных трендах в различных профессиональных отраслях от ведущих компаний в сфере профориентации, включая Superjob, образовательный центр Maximum, Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии", "Профдиалог", компания "ProЯ" и других.
В игровой зоне "Полиграф" от Международной Академии исследования лжи (МАИЛ) участники получат возможность примерить на себя роль разведчика, обмануть детектор лжи и вычислить "шпиона". А в интерактивной VR-зоне от МГУУ Правительства Москвы – протестируют свои навыки публичных выступлений перед виртуальной аудиторией и умение найти подход к разному типу людей.
Подростков ждут воркшопы в мастерских "Технограда", где они будут перевоплощаться в кондитера, слесаря-механика по техническому обслуживанию автомобилей, сварщика, видеорежиссера, художника-аниматора и лаборанта химического анализа.
В течение дня все желающие смогут получить бесплатные экспресс-консультации от специалистов "Центра развития карьеры Технограда" и пройти профориентационное тестирование.
Участие – бесплатное. Регистрация.
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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