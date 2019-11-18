СК завел дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Новочеркасске

По предварительным данным, 15 ноября текущего года мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой. Спустя два дня его состояние ухудшилось, и его решили перевести в детскую горбольницу Новочеркасска. По пути следования в больницу ребенок скончался в машине скорой помощи.