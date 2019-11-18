СК завел дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело и назначили экспертизу после смерти двухлетнего ребенка в машине скорой помощи в Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По предварительным данным, 15 ноября текущего года мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой. Спустя два дня его состояние ухудшилось, и его решили перевести в детскую горбольницу Новочеркасска. По пути следования в больницу ребенок скончался в машине скорой помощи.
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Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". "В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, а также причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями", - сказал представитель ведомства.