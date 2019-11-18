В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1187 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 210 человек (женщин – 63, детей – 107), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 977 человек (женщин – 293, детей – 498)", - говорится в бюллетене.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировал 3,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.