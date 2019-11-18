Китайские "жидкие роботы" займутся мониторингом окружающей среды

Как пишет журнал "Advanced Science", учёные Тяньцзиньского университета использовали такие характеристики капель жидкости как мягкость и аморфность, а также свойства гибкой электроники, выражающиеся в ультратонкой мягкости. По сути это совершенно новые "умные капли", или полностью гибкий интеллектуальный робот в жидком состоянии.