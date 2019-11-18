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РИА Новости

Китайские "жидкие роботы" займутся мониторингом окружающей среды

11:48 18.11.2019
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CC0 / Amazingloong / Тяньцзиньский университет, Китай
Тяньцзиньский университет, Китай
CC0 / Amazingloong /
МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае разработаны капли-носители гибких электронных устройств. Они могут перемещаться, трансформироваться и проводить сенсорные измерения, адаптируясь к сухой или влажной среде посредством обратимого изменения формы.
Как пишет журнал "Advanced Science", учёные Тяньцзиньского университета использовали такие характеристики капель жидкости как мягкость и аморфность, а также свойства гибкой электроники, выражающиеся в ультратонкой мягкости. По сути это совершенно новые "умные капли", или полностью гибкий интеллектуальный робот в жидком состоянии.
Ожидается, что активные капли, оснащенные многофункциональными датчиками, будут применяться для мониторинга окружающей среды, анализа молекул, оценки лекарственных средств и химического синтеза.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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