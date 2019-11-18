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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сбоях в железнодорожном сообщении в Италии

11:40 18.11.2019 (обновлено: 11:55 18.11.2019)
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CC0 / Mrdidg / Неаполь
Неаполь
CC0 / Mrdidg /
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о сбоях в энергоснабжении и железнодорожном сообщении, закрытии автотрасс на севере Италии.
"Италия – ввиду сложных погодных условий в области Трентино-Альто-Адидже наблюдаются сбои в энергоснабжении и железнодорожном сообщении, перекрыто несколько десятков автотрасс", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также в ведомстве сообщили, что 28 ноября в Милане ожидаются сбои в работе общественного транспорта в связи с запланированной забастовкой сотрудников этого сектора, возможно ограничение автобусного, трамвайного сообщения и движения поездов метро.
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МИД России также предупреждает о лесных пожарах в австралийских штатах Квинсленд, Западная Австралия и Новый Южный Уэльс. "Сложные метеоусловия прогнозируются до 19 ноября; высокая загрязненность воздуха; затруднено автомобильное движение", - сообщили в ведомстве.
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