МИД предупредил россиян о сбоях в железнодорожном сообщении в Италии

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о сбоях в энергоснабжении и железнодорожном сообщении, закрытии автотрасс на севере Италии.
"Италия – ввиду сложных погодных условий в области Трентино-Альто-Адидже наблюдаются сбои в энергоснабжении и железнодорожном сообщении, перекрыто несколько десятков автотрасс", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также в ведомстве сообщили, что 28 ноября в Милане ожидаются сбои в работе общественного транспорта в связи с запланированной забастовкой сотрудников этого сектора, возможно ограничение автобусного, трамвайного сообщения и движения поездов метро.
12 ноября, 16:27В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
МИД России также предупреждает о лесных пожарах в австралийских штатах Квинсленд, Западная Австралия и Новый Южный Уэльс. "Сложные метеоусловия прогнозируются до 19 ноября; высокая загрязненность воздуха; затруднено автомобильное движение", - сообщили в ведомстве.